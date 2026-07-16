المغرب يجدّد الثقة في وهبي

جدَّد الاتحاد المغربي لكرة القدم، الخميس، الثقة في محمد وهبي، مدرب المنتخب الأول، بعد بلوغ «أسود الأطلس» ربع نهائي مونديال 2026.

وأوضح الاتحاد في بيانٍ، أن مكتبه التنفيذي اجتمع، وأعلن تجديد الثقة في وهبي لمواصلة مهامه مدربًا للمنتخب الذي قدَّم أداءً لافتًا في البطولة.

وكان المدرب أفاد خلال حوارٍ تلفزيوني، مايو الماضي، بأن عقده ينتهي عام 2030.

وتولَّى وهبي «49 عامًا» قيادة المنتخب، مارس الماضي، قبل فترةٍ قصيرةٍ على انطلاق المونديال خلفًا لوليد الركراكي عقب نهائي كأس أمم إفريقيا، مطلع العام في الرباط، الذي لا يزال منظورًا أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس» بعد أن جرَّد الاتحاد الإفريقي اللقب من السنغال على الرغم من فوزها على المغرب 1ـ0 نتيجة الأحداث التي شهدتها المباراة.

واستطاع وهبي، المتوَّج مع المغرب بكأس العالم لأقل من 20 عامًا في 2025، تغيير أسلوب لعب المنتخب، وإقحام لاعبين جددٍ، وتبديل أدوار بعض اللاعبين، منهم إسماعيل صيباري الذي تحوَّل معه إلى مهاجمٍ متألِّقٍ.

وقدَّم المغرب في المجمل أداءً هجوميًّا قويًّا، واستطاع السيطرة على الكرة في معظم المباريات، خاصَّةً في الافتتاح أمام البرازيل «1ـ1».

كذلك أظهر وهبي قدرةً على تجويد الأداء في مبارياتٍ لقي فيها صعوباتٍ، منها ثمن النهائي أمام كندا التي حسمها لصالحه في الشوط الثاني «3ـ0» على الرغم من أن الأخير كان الأفضل في الحصة الأولى.

وكان المغرب الوحيد الذي نجح في بلوغ ربع النهائي في المونديال الجاري من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية، وأول منتخبٍ إفريقي ينجح في بلوغ هذا الدور مرتين متتاليتين.