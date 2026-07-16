السنغالي الـ 32 يدافع عن أبها

وقَّعت إدارة نادي أبها مع الدولي السنغالي عبدو ديالو لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، وفق منشورٍ للنادي في منصة «إكس»، الخميس.

وبعد انضمامه إلى أبها، أصبح ديالو السنغالي الـ 32 الذي ينضمُّ إلى دوري روشن السعودي منذ انطلاق عصر الاحتراف في البطولة موسم 2008ـ2009.

ونشرت «الرياضية»، الأحد، نقلًا عن مصادرها الخاصَّة، أن إدارة أبها فتحت باب التفاوض مع المدافع الدولي.

ويجيد ديالو، المولود في فرنسا والبالغ طوله 1.68 سم، اللعب بقدمه اليسرى، وجاءت بدايته الكروية عبر أكاديمية موناكو حيث تدرَّج فيها إلى أن وصل للفريق الأول عام 2015، ثم انتقل إلى زولت فاريجيم البلجيكي في 2016، وتحوَّل منه إلى ماينز الألماني في 2017.

وبعد موسمٍ واحدٍ مع الفريق، رحل اللاعب إلى دورتموند، وفي 2019 وقَّع مع باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة ثلاثة مواسم قبل أن يعود من جديدٍ إلى الدوري الألماني عبر بوَّابة فريق لايبزيج.

وفي 2023، فضَّل ديالو خوض تجربةٍ احترافيةٍ جديدةٍ، وهذه المرَّة في الشرق الأوسط، إذ وقَّع للعربي القطري، وبعد موسمٍ واحدٍ في صفوفه، انتقل إلى الدحيل، وفي 2026 أعير إلى أم صلال حتى نهاية عقده الموسم الماضي.