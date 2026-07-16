ميندي يبدأ مهمة الفيصلي

خاض المهاجم الفرنسي ألكسندر ميندي تدريبات فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، الخميس في سلوفينيا، بعد أقل من 24 ساعة على الإعلان عن التعاقد معه.

وتدرَّب الفريق على فترتين، مُواصِلًا برنامج معسكره الخارجي، الذي بدأ الثلاثاء.

وركَّز المدرب الإيطالي جيوفاني سوليناس، خلال الفترة المسائية، على الجوانب التكتيكية داخل ملعب مقر سكن الفريق، العائد أخيرًا إلى دوري روشن السعودي.

فيما جرت الفترة النهارية داخل الصالة الرياضية، وشَهِدت تنفيذ مجموعةٍ من التمارين الهادفة إلى رفع المخزون اللياقي للاعبين، وتعزيز الكتلة العضلية.

وشارك ميندي، القادم من مونبيليه الفرنسي، في الفترتين بعدما وصل الأربعاء إلى المعسكر للالتحاق بفريقه الجديد.

ويستمر الفيصلي في سلوفينيا حتى موعد العودة إلى السعودية، 2 أغسطس المقبل، ويستأنف في الـ 5 من الشهر ذاته برنامجه الإعدادي للموسم الجديد، على ملعبه في حرمة.