كأس ديفيز.. أخضر التنس يحقق الانتصار الثاني

حقق المنتخب السعودي للتنس انتصاره الثاني على التوالي في بطولة كأس ديفيز لقارة آسيا وأوقيانوسيا التي تستضيفها كوالالمبور، العاصمة الماليزية، بفوزه على نظيره الماليزي 2ـ1، الخميس.

وكان أخضر التنس استهلَّ مشاركته في البطولة، المؤهلة إلى كأس العالم، بالفوز على فيتنام ضمن المجموعة الثالثة.

وتنتظر المنتخب السعودي مواجهةٌ حاسمةٌ أمام نظيره الإيراني في ختام دور المجموعات، حسبما أعلنه الاتحاد السعودي للتنس بحسابه في منصة «إكس». وسيحسم لقاء الصدارة، والتأهل إلى المجموعة العالمية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار سعي المنتخب السعودي إلى تأكيد حضوره، وتجنُّب الهبوط ضمن التصفيات حيث ينافس بقوَّةٍ للتأهل إلى الأدوار النهائية والتصنيف المتقدَّم للمجموعة العالمية.