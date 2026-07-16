سيرو الشباب يرفض العروض

رفض فنسنت سيرو، لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم، عرضًا رسميًّا من نادي النصر الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقًا لمصادر خاصَّة بـ «الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها، أن اللاعب يفضِّل العودة إلى أحد الدوريات الأوروبية، وفي حال تعثر ذلك سيستمر مع الشباب في الموسم المقبل، رافضًا فكرة الانتقال إلى الدوري الإماراتي في الوقت الجاري.

وذكرت أن الفيصلي تقدَّم أيضًا بعرض لاستعارة اللاعب، لكنَّ إدارة الشباب رفضت المقترح لرغبتها في بيع عقده بصورة نهائية، وليس خروجه على سبيل الإعارة.

وبيَّنت أن محاولات إدارة الشباب لا تزال مستمرةً لتسويق اللاعب، وإتمام صفقة انتقاله بشكل نهائي قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن سيرو وقَّع مع الشباب عقدًا لمدة موسمين عند انضمامه إليه قادمًا من تولوز الفرنسي صيف 2025، ما يعني أن عقده يمتد حتى 30 يونيو 2027.

ومثَّل اللاعب خلال مسيرته أندية تولوز الفرنسي، وفرايبورج الألماني، وسانت جالن السويسري، ويونج بويز.

وعلى الصعيد الدولي، انضم سيرو إلى منتخب سويسرا مارس 2024، وشارك في يورو 2024، ولعب 12 مباراةً دولية حتى الآن.