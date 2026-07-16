اتحاد الكرة يعقّب.. و«الرياضية»: التوثيق موجود

تلقَّت «الرياضية» تعقيبًا من إدارة الإعلام والاتصال في الاتحاد السعودي لكرة القدم حول الخبر المنشور أمس عن التفكير في تقليل عدد الحكام الأجانب. ومن مبدأ أحقيَّة الرد، تنشر الصحيفة الرد كما وصل بلا تدخُّل على الرغم من أن الخبر المنشور موثَّقٌ بالأدلة، التي تحتفظ بها «الرياضية»، وعن مسؤول رسمي في اتحاد الكرة. وهذا نصُّ التعقيب:

«إشارة إلى الخبر المنشور بصحيفتكم بتاريخ 15 يوليو الجاري بعنوان: الطريس اجتمع مع الأمين.. رسالة تقلص الأجنبي، والمتضمن دراسة مقترح تنظيمي، يهدف إلى تحديد سقف عدد المباريات المسموح لكل نادٍ فيها بطلب حكام أجانبَ خلال منافسات دوري روشن السعودي الموسم المقبل، وأن المقترح سيعرض على مجلس الإدارة الجديد قبل اعتماده رسميًّا.

نود التأكيد بعدم وجود أي توجُّه، أو دراسة لتغيير آلية الاستعانة بالحكام غير السعوديين للموسم المقبل عملًا بالتعميم الرسمي الصادر بهذا الخصوص، والمُبلَّغ للأندية كافةً مسبقًا.

شاكرين لكم حرصكم واهتمامكم، ونسعد بالتواصل الرسمي للإجابة عن الاستفسارات كافة، والحصول على المعلومات اللازمة».