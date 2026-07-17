«الليوث» ينطلقون بفترتين

فرض الألماني توماس ليتش، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، فترتين في أول أيام برنامج الإعداد للموسم المقبل، الذي انطلق بمعسكرٍ في النمسا.

ووصل «الليوث» إلى النمسا الأربعاء، وبدؤوا العمل الميداني الخميس، في المعسكر الذي تحتضنه مدينة باد فالترسدورف بولاية ستيريا جنوبًا.

ووفق مصادر «الرياضية»، تدرّب اللاعبون على فترتين، صباحية ومسائية، وسط تركيزٍ من الجهاز الفني الجديد على اللياقة البدنية.

ويشهد برنامج الإعداد حضور جميع لاعبي الفريق، من محليين وأجانب، بمن فيهم الجناح البرتغالي دانييل بودينس، العائد من فترة إعارةٍ إلى أولمبياكوس اليوناني.

وأنهى الشباب الموسم الماضي في المركز الـ 13، برصيد 35 نقطة.

وأخيرًا، عيّن مجلس إدارة النادي، برئاسة عبد العزيز المالك، ليتش مدرّبًا للفريق لموسم واحد.