ترامب يحضر النهائي .. والـ «كابالا» تمنع رئيس الأرجنتين

قرَّر دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، حضور نهائي كأس العالم 2026 بين منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، وإسبانيا على ملعب نيويورك نيوجيرسي «ميتلايف» في نيوجيرسي، الأحد، في حين لن يحضر نظيره الأرجنتيني.

وأوضحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، الخميس، أن حضور الرئيس سيختتم ما كان أكثر كأس عالمٍ مشاهدةً، وأكثرها أمانًا ونجاحًا في التاريخ الأمريكي، على حدِّ تعبيرها.

وذكرت أن الرئيس سيحضر أيضًا حفل استقبالٍ للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ببرج ترامب في نيويورك، الجمعة.

وبيَّنت ليفيت، أنها لا تعلم إذا ما كان ترامب سيدعم الأرجنتين، أم إسبانيا في اللقاء بعد أن انتقد الدولة الأوروبية في قمة الناتو، الأسبوع الماضي، لعدم تقديمها المساعدة في الحرب مع إيران.

وعلى الرغم من أن ترامب لم يحضر أي مباراةٍ في كأس العالم حتى الآن إلا أن تدخُّلاته في البطولة كانت مثيرةً للجدل، منها طلبه من جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، مراجعة قرار طرد المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون بالبطاقة الحمراء خلال المباراة أمام البوسنة، وهو ما استُجيب له بإلغاء عقوبة الإيقاف، والسماح للاعب بالمشاركة أمام بلجيكا «1ـ4».

في المقابل، لن يتوجَّه خافيير ميلي، الرئيس الأرجنتيني، إلى الولايات المتحدة لحضور المباراة النهائية، بل سيتابعها عبر التلفزيون كما فعل منذ بداية النهائيات بدافع طقوس «جلب الحظ»، حسبما أعلنه، الخميس.

وردًّا على سؤالٍ من صحافي عمَّا إذا كان سيتوجَّه إلى الولايات المتحدة، أجاب ميلي بحزمٍ: «كلا، إطلاقًا. سأواصل مشاهدة المباريات من أوليفوس، المقر الرئاسي، كما فعلت منذ اليوم الأول».

وعندما سأله الصحافي في إذاعة «إل أوبسرفادور»، الخميس، إذ ما كان ذلك بمنزلة «كابالا»، وهو طقسٌ تفاؤلي، أو عادةٌ، يُعتَقد أنها تجلب الحظ، ويوليها الأرجنتينيون أهميةً كبيرةً، ويسعون إلى تكرارها، خاصَّةً في كرة القدم، أجاب ميلي باقتضابٍ: «نعم».

وفي الجهة المقابلة، سيحضر فيليبي السادس، ملك إسبانيا، المباراة، وفق ما أعلنه القصر الملكي، الأربعاء، غداة الفوز على فرنسا 2ـ0 في الدور نصف النهائي، وسترافقه زوجته ليتيسيا، وابنتاه الأميرتان ليونور وصوفيا.