بعد 68 عاما.. قميص بيليه بـ 4.9 ملايين

بيع قميص ارتداه بيليه، أسطورة كرة القدم، خلال فوز المنتخب البرازيلي بأول لقب في كأس العالم عام 1958 في مزاد علني بنيويورك الخميس مقابل 4.9 ملايين دولار، حسبما أعلنت دار سوذبيز للمزادات.

وسجّل بيليه، الذي كان يبلغ حينها 17 عامًا، هدفين من أهداف المنتخب في مرمى السويد، الدولة المضيفة «5-2»، وذلك بعد فوزه في نصف النهائي على فرنسا بالنتيجة نفسها.

وكان بيليه، واسمه الحقيقي إدسون أرانتيس دو ناسيمينتو، خلال نهائي 1958 أهدى القميص لزميله وصديقه ديدا، وبقي في حوزة عائلته لعقود قبل أن يُعرض في متحف، ثم في مزاد علني للمرة الأولى عام 2004، بسعر لم يُكشف عنه.

وببيعه بعد عشرة عروض من خمسة مزايدين لمشترٍ مجهول، أصبح ثاني أغلى قميص في العالم، وفقًا لما ذكرته دار «سوذبيز».

ولا يزال الرقم القياسي البالغ 9.3 ملايين دولار مسجلًا باسم قميص الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا الذي ارتداه في 22 يونيو 1986 في مكسيكو سيتي خلال المباراة الأسطورية ضد إنجلترا في الدور ربع النهائي.

فازت الأرجنتين بالمباراة بنتيجة 2-1 بفضل هدفين أسطوريين سجلهما مارادونا، أحدهما بيده، والثاني بعد سلسلة من المراوغات الساحرة.