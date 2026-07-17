المسعودي ينضم إلى «تنفيذي» آسيوي الشطرنج

نال محمد المسعودي، رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج، عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي في مهمةٍ قاريةٍ جديدةٍ إلى جانب تكليفه برئاسة لجنة الشطرنج الإلكتروني.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي للشطرنج في منصة «إكس»، الخميس، يأتي التعيين تأكيدًا للثقة التي يحظى بها المسعودي على المستوى الآسيوي لدعم اللعبة، إضافةً إلى دوره في تعزيز العمل المؤسسي، وتطوير منظومة الشطرنج الإلكتروني على مستوى القارة.

ويُعدُّ انضمام المسعودي إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي إضافةً جديدةً إلى حضور الكفاءات السعودية في المناصب القيادية بالاتحادات الرياضية القارية والدولية، بما يعكس المكانة المتنامية التي يحظى بها الاتحاد السعودي للشطرنج في المحافل الدولية.

من جهةٍ أخرى، تستضيف مصر البطولة العربية للشطرنج للشباب والناشئين، خلال الفترة من 28 يوليو الجاري إلى 5 أغسطس المقبل، بمشاركة 18 دولةً.

ويشارك في البطولة نحو 400 لاعبٍ ولاعبةٍ من أبرز نجوم ونجمات اللعبة في الدول العربية.