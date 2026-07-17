«الانفرادية» تجهز يامال وبورو

تدرب الجناح لامين يامال والظهير الأيمن بيدرو بورو بشكل منفصل عن بقية لاعبي المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم الخميس في نيوجيرزي استعدادًا لمواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم يوم الأحد.

واستلقى اللاعبان على أرض الملعب في أحد مرافق تدريب نادي رد بول نيويورك خلال الجلسة التدريبية الافتتاحية للويس دي لا فوينتي.

وأوضح الاتحاد الإسباني للعبة إنه من المتوقع أن يكون اللاعبان جاهزين لمباراة الأحد، وإن تدريبهما المنفصل كان إجراء احترازيًا في إطار إدارة الأحمال.

وكان دي لا فوينتي صرح بعد فوز إسبانيا على فرنسا في قبل النهائي أن بورو يعاني من بعض الآلام. وتشير المعلومات التي حصلت عليها «رويترز» إلى أن بورو يعاني من شد في عضلات الفخذ الخلفية، لكن الإصابة لا تعتبر خطيرة.

أما حالة يامال الذي احتفل قبل أيام قليلة بذكرى ميلاده الـ 19 فتبدو أقل إثارة للقلق. وقال دي لا فوينتي بعد مباراة فرنسا إن اللاعب الشاب «لا يعاني من أي شيء»، لكن آثار التحامه مع لوكا ديني وتيو هرنانديز كانت واضحة في اليوم التالي، إذ عانى من آلام وكدمات جراء المباراة الشاقة.

وتتمثل أولوية إسبانيا في ضمان أن يكون يامال وبورو وبقية أعضاء الفريق في أفضل حالة بدنية ممكنة استعدادًا للنهائي.

أما بالنسبة لبقية اللاعبين، مرت دقائق التدريب المفتوح أمام وسائل الإعلام دون أي حوادث، وبدا الجميع في حالة استرخاء وتفاؤل على الرغم من الرطوبة ودرجات الحرارة التي بلغت 30 درجة مئوية.

وتحظى إسبانيا بثلاثة أيام للتأقلم مع الحرارة والرطوبة قبل خوض مباراتها الثانية فقط في الهواء الطلق خلال البطولة.