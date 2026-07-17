استرخاء قبل النهائي

أجرى المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم تدريباته الاسترجاعية الخميس في مجمع أتلانتا يونايتد التدريبي، قبل السفر إلى مدينة نيويورك اليوم نفسه استعدادًا لنهائي كأس العالم أمام إسبانيا الأحد. وكانت الأرجنتين، حاملة اللقب قلبت تأخرها أمام إنجلترا الأربعاء إلى فوز 2-1 الأربعاء في ص. بدأ جميع اللاعبين تدريباتهم في صالة الألعاب الرياضية بالمجمع، ثم انقسموا إلى مجموعتين. الذين شاركوا أساسيين في المباراة أدوا جمل استشفاء. فيما خضع البقية لتدريبات ركزت على حركات الدفاع والهجوم، والإنهاء، واسترداد الكرة. (الفرنسية ورويترز والمركز الإعلامي ـ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم)