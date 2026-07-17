«أن بي إيه».. يانيس على خطى ميسي

انضم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، رسميًا، إلى فريق هيت ميامي في دوري كرة السلة الأميركي «أن بي إيه» مستلهمًا من الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأسطورة الرياضية الذي بدأ فصلًا جديدًا من النجاح بانتقاله إلى جنوب فلوريدا.

وقال أنتيتوكونمبو، الحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري مرتين والذي قاد فريقه السابق ميلووكي باكس إلى الفوز بلقب الدوري عام 2021، إن ميسي هو من نوعية اللاعبين، مثل ليبرون جيمس، الذين رسموا «القدوة» للعظمة الرياضية.

وأضاف: «عليك فقط أن تتبع خطاه، الأمر صعب عليك أن تكون منضبطًا، وأن تكرّس نفسك لمهنتك. لكن الطريق موجود وإن أردت أن تتبعه، فافعل، وإن لم تُرِد، فعُد إلى ديارك».

وتابع يانيس، وهو يسرد إنجازات الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، قائلًا: «قد يُخلّد اسم ميسي كواحد من أفضل الرياضيين على مر التاريخ». وتشمل إنجازاته أيضًا الفوز بلقب الدوري الإسباني والفرنسي، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، فضلًا عن تألقه في الدوري الأمريكي حيث قاد إنتر ميامي للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه، كما توج بلقب أفضل لاعب مرتين.