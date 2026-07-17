أخضر الطائرة يكسب العُماني

حقق المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة، الخميس، انتصارًا مهما على عُمان «المستضيف» في ثاني مبارياته ضمن بطولة غرب آسيا الثانية الجارية حاليًا في مدينة مسقط.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي لكرة الطائرة على منصة «إكس» حسم الأخضر المواجهة أمام نظيره العُماني بنتيجة 3-2 بالأشواط (16-25/ 25-22 / 25-27 / 25-21 / 15-12).

وكان الأخضر خسر مباراته الأولى أمام نظيره العراقي بنتيجة 1-3. ويلاقي نظيره اللبناني، الجمعة، في الجولة الأخيرة، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

وتلعب البطولة بنظام الدوري من دور واحد في كل مجموعة، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي للمنافسة على اللقب.

وكانت قرعة البطولة أوقعت الأخضر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات عمان «المستضيف» ولبنان والعراق، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر والكويت وسوريا.

وضمت قائمة الإسباني فرناندو مونوز مدرب أخضر الطائرة 14 لاعبًا للمشاركة في البطولة، وهم: فواز اليامي، وليد العتيبي، عبد الله الخلفان، أحمد المريط، موفق المطيري، بدر العوامي، رشاد أبو الخير، حسين المريط، مروان هوساوي، حسن الوقلان، قصي العبد الباقي، علي الكعيبي، محمد عادل، وحمود الغامدي.