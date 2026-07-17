تفاؤل إسباني

تحت درجة حرارة 30 درجة مئوية ورطوبة عالية تدرب لاعبو المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، الخميس، في أحد مرافق نادي رد بول نيويورك، استعدادًا لنهائي كاس العالم أمام الأرجنتين الأحد. وبدا الجميع في حالة استرخاء وتفاؤل. وتدرب الجناح لامين يامال والظهير الأيمن بيدرو بورو انفراديًا دون أن يكون هناك قلق بشأن مشاركتهما في المباراة المقبلة على ملعب نيويورك نيوجيرسي «ميتلايف». وتحظى إسبانيا بثلاثة أيام للتأقلم مع الحرارة والرطوبة قبل خوض مباراتها الثانية فقط في الهواء الطلق خلال البطولة.