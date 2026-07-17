احتفالية الأخضر

لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة الطائرة والجهاز الفني يحتفلون عقب الانتصار على عُمان ضمن بطولة غرب آسيا الثانية الجارية حاليًا في مدينة مسقط، الخميس (المركز الإعلامي ـ اتحاد الطائرة)