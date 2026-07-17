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احتفالية الأخضر

2026.07.17 | 01:26 am
لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة الطائرة والجهاز الفني يحتفلون عقب الانتصار على عُمان ضمن بطولة غرب آسيا الثانية الجارية حاليًا في مدينة مسقط، الخميس (المركز الإعلامي ـ اتحاد الطائرة)
احتفالية الأخضر

احتفالية الأخضر

احتفالية الأخضر

احتفالية الأخضر

احتفالية الأخضر

احتفالية الأخضر

احتفالية الأخضر