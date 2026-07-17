قبل النهائي.. الأرجنتينيون يصلون نيويورك بـ 10 آلاف

زادت شهية جماهير كرة القدم الأرجنتينية للسفر إلى الولايات المتحدة خلال ساعات قليلة، بعدما طرحت شركة الطيران الوطنية رحلات خاصة لحضور نهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل أمام إسبانيا في نيوجيرزي، على الرغم من ارتفاع أسعار التذاكر التي وصلت إلى 10 آلاف دولار.

وقالت شركة الخطوط الجوية الأرجنتينية المملوكة للدولة إن رحلتين خاصتين بين بوينس آيرس العاصمة ونيويورك جرى طرح تذاكرهما في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، ونفدت بحلول صباح الخميس بعد اكتمال الطاقة الاستيعابية البالغة 540 مقعدًا.

وتراوحت أسعار التذاكر حول خمسة آلاف دولار للدرجة الاقتصادية و10 آلاف لدرجة رجال الأعمال، وهو ما يفوق الأسعار المعتادة بكثير.

وجاء هذا الإقبال القياسي عقب فوز الأرجنتين على إنجلترا 2-1 في أتلانتا الأربعاء لتتأهل إلى النهائي للمرة الثانية تواليًا، في حين تأهلت إسبانيا بعد فوزها على فرنسا 2-0 الثلاثاء.

وأظهر الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية الأرجنتينية عدم توفر أي مقاعد شاغرة على رحلاتها المتجهة إلى نيويورك حتى 21 يوليو الجاري.

وأضاف متحدث باسم الشركة أن الرحلات إلى ميامي نفدت بالكامل أيضًا، حيث تمثل منطقة جنوب فلوريدا محطة عبور للمشجعين الذين يأملون في الوصول إلى موقع المباراة النهائية.

وظلت شركات طيران أخرى تعرض مقاعد الخميس، وإن كان معظمها عبر رحلات غير مباشرة بدلًا من الرحلات المباشرة المخصصة للمشجعين. فقد عرضت شركة «أمريكان أيرلاينز» على موقعها الإلكتروني أسعارًا للرحلات بين بوينس آيرس ونيويورك للسفر في يوليو الجاري، كما أدرجت شركتا «كوبا» و«لاتام» خيارات للسفر بين بوينس آيرس ونيويورك أو بوينس آيرس وميامي.

وقالت شركة «ديسبيجار» للسياحة إن عمليات البحث عن رحلات الطيران إلى نيويورك قفزت بنسبة 6000 في المئة في الساعات التي تلت صفارة نهاية المباراة، في مؤشر واضح على الطلب الاستثنائي الذي أطلقه سعي الأرجنتين للحفاظ على اللقب العالمي.

وبالنسبة للأرجنتينيين، الذين تُرجم عشقهم للمنتخب الوطني مرارًا إلى رحلات مؤازرة باهظة التكلفة، يبدو أن فرصة مشاهدة رفاق ليونيل ميسي يواجهون إسبانيا على اللقب العالمي قد تفوقت على أي اعتبارات تتعلق بالتكلفة المرتفعة للسفر.