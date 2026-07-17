لوكلير: مرسيدس المرشح الأول في سباق بلجيكا

أكد الفرنسي شارل لوكلير، سائق فيراري، الخميس، أن فريق مرسيدس متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ​لا يزال المرشح الأوفر حظًا للفوز بسباق جائزة بلجيكا الكبرى، الأحد المقبل، وذلك على الرغم من فوز فريقه بسباقين بين آخر ثلاثة.

وفاز السائق القادم من موناكو في سيلفرستون يوليو الجاري بعد أن انتصر زميله في الفريق لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في برشلونة ‌الشهر الماضي.

وكسب ‌مرسيدس الجولات السبع الأخرى، ​إذ ‌حقق ⁠متصدر ​البطولة كيمي أنتونيلي ⁠خمسة انتصارات متتالية.

وقال لوكلير للصحافيين في سبا-فرانكورشان، حيث حقق انتصاره الأول في فورمولا 1 عام 2019: «بالنسبة لي، سيلفرستون وسبا حلبتان تناسبان مرسيدس بشكل أفضل بكثير».

وأضاف: «بصراحة، في سيلفرستون كان أداؤنا القوي مفاجأة لنا أيضًا. لكننا كنا محظوظين أيضًا ⁠في السباق لأن كيمي كان قويًا ‌على الأرجح بالقدر الذي ‌توقعناه. لذلك نعم، أعتقد أن ​مرسيدس لا يزال ‌المرشح الأوفر حظًا في سبا».