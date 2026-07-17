مونديال الخبراء

ـ فقد الإنجليز فرصتهم الذهبية بالتأهل للمباراة النهائية، بعد مباراة سيحتفظ بها تاريخ سجلات منتخبهم طويلًا، سيتحدث عنها اللاعبون في برامج وثائقية بعد اعتزالهم، وفي لقاءاتهم عندما يستضافون كمحللين بعد 20 عامًا. مباراة الأرجنتين وإنجلترا بصورة عامة سوف تستخرج منها الدروس بعد أن تهدأ الإثارة، ويغادر الفائز بالكأس. سمعت لاعبين إنجليز قدامى يتحدثون عن خطأ مدرب إنجلترا توماس توخيل، منهم من وصفه بالجبان الذي تراجع آخر المباراة، وآخر قال إنه لم يكن بحجم المباراة وإنها كبيرة عليه. ثم قرأت ما قاله يورجن كلوب فتذكرت أغنية «شو سهل الحكي» إليكم ما قاله كلوب كأكثر كلام واقعي قرأته بعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا، وبعد الانتقادات التي طالت توخيل «الناس دائمًا يتحدثون بعد المباراة وكأن التدريب أمر سهل. وكأن كل ما عليك فعله هو أن تختار بين الهجوم أو الدفاع، وينتهي الأمر. لا تعمل الأمور بهذه الطريقة، كرة القدم أكثر تعقيدًا من ذلك بكثير. أرى الانتقادات الموجهة بسبب محاولته الدفاع عن التقدم 1-0، دعوني أخبركم بشيء.. لو لم يفعل ذلك واستمر في الهجوم، ثم استقبل هدفًا لكان الأشخاص أنفسهم يقولون: لماذا لم يسيطر على المباراة؟ لماذا لم يحافظ على تقدمه؟ في مباريات خروج المغلوب، أي قرار ستتخذه سيجد من ينتقده، أنا لا أقول إن كل قرار يكون مثاليًا، لكن يجب أن تفهموا المنطق الذي يقف خلفه».

ـ في كل كأس العالم أصبح الجميع محللين كرة قدم، كيف تفوز البارغواي على فرنسا، وماذا تفعل إنجلترا لتعبر الأرجنتين، وما الدروس المستفادة من خروج البرازيل المبكر. حتى أنا وجدت نفسي أحدد ضعف النرويجيين، وأشرح سبب قوة الإسبان. المونديال ودون أن تشعر يسحبك إلى أعماقه، في البداية تكون متفرجًا، ثم تجد نفسك تشير للأخطاء التحكيمية، ولا ينتهي المونديال إلا وأنت مدربًا لا تقل حنكة عن جوارديولا!