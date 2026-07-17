الحرائق تؤجل مباراة ليفاندوفيسكي الأولى

تأجل الظهور الأول للنجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي في الدوري الأميركي لكرة القدم بعدما أُرجئت مباراة فريقه الجديد شيكاغو فاير ضد فانكوفر وايتكابس التي كانت مقررة الخميس، بسبب تراجع جودة الهواء الناجم عن حرائق الغابات.

وانتشر الدخان المتصاعد من الحرائق التي تجتاح مقاطعة أونتاريو الكندية عبر الولايات المتحدة الخميس، متسببًا في تلوث شديد للهواء في الولايات الحدودية، ولا سيما مينيسوتا وويسكونسن وميتشيجن وإيلينوي.

وأعلن نادي شيكاغو فاير في بيان أن المباراة التي كانت مقررة على ملعبه أُرجئت إلى السادس من أكتوبر المقبل.

وأوضح: «تم اتخاذ قرار إعادة جدولة المباراة بعد مشاورات وثيقة مع خبراء الصحة المحليين، ورابطة الدوري، ونادي فانكوفر وايتكابس، ومدينة شيكاغو».

وكان من المتوقع حضور نحو 40 ألف متفرج إلى ملعب «سولدجر فيلد» للمباراة التي جاءت ضمن استئناف منافسات الدوري بعد توقفه خلال كأس العالم.

وكان يُنتظر أن يخوض ليفاندوفيسكي، الذي انضم من برشلونة في صفقة انتقال مجانية بعدما ساهم في تتويج النادي الكاتالوني بلقب الدوري الإسباني الشهر الماضي، أولى دقائقه في الدوري الأميركي في مواجهة كانت ستجمعه بزميله السابق في بايرن ميونيخ الألماني توماس مولر.

وستكون الفرصة التالية أمام الهداف التاريخي لمنتخب بولندا لخوض مباراته الأولى الأربعاء المقبل أمام إنتر ميامي، في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب انشغاله بخوض نهائي كأس العالم الأحد في نيويورك.

وكانت إيلينوي من بين الولايات الأميركية الأكثر تضررًا من الدخان الناجم عن الحرائق. كما خيّم ضباب دخاني على منطقة مدينة نيويورك

وحذرت سلطات ولاية نيويورك من مستويات الجسيمات الدقيقة الناتجة عن الحرائق، مؤكدة أن البقاء في الهواء الطلق سيكون غير صحي.