طلب اجتماعا مع ناديه.. أوليسيه يدفع باتجاه الريال

ينتظر الفرنسي مايكل أوليسيه، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، اجتماعًا من ناديه، بعد انتهاء مشاركته في كأس العالم لبحث مستقبله وسط رغبة منه للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وعلى الرغم من عدم قيام النادي الإسباني بأي تحرك واضح تجاه اللاعب، احترامًا للبايرن، أكد أوليسيه «24 عامًا» لزملائه خاصة نجوم الريال كيليان مبابي وأوريلين تشاوميني، أنه يريد التوقيع مع الفريق الأبيض وفقًا لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، الخميس، التي نشرت صورته على غلافها بقميص المنتخب تحت عنوان «مايكل أوليسيه.. رغبة في الريال».

ونقلت صحيفتا «آس» و«ماركا» الصادرتان في مدريد عن «ليكيب» أن البايرن يعلم تمامًا أن لديه وضعًا يحتاج إلى معالجة، فاللاعب، يطلب توضيح بعض الأمور التي تتعلق بمكانته في الفريق.

وذكرت «آس» أن أوليسيه، الذي بدأ المونديال في مركز صانع اللعب حتى انتهى به الأمر بالاختفاء التام في مباراة نصف النهائي ضد إسبانيا، ذلك لا يزال يجذب انتباه الأندية الأوروبية الكبرى. وأوضحت أن هناك توقعات حول ما يمكن أن يخرج به اللقاء المنتظر مع قادة بايرن، الذين يأملون في إقناع الدولي الفرنسي بعدم اتخاذ خطوة سلبية وفرض مواقف قد تعني رحيله.

لكن المشكلة، والحل في الوقت نفسه يكمن لدى بايرن، من ناحية تحسين عقد اللاعب، وتغيير وضعه داخل الفريق، والاعتراف بمدى النجاح الذي قدمه خلال الموسم السابق.

أما «ماركا» فأشارت إلى أن أوليسيه قد يكون الصفقة الكبيرة المقبلة لفلورنتينو بيريز رئيس الريال، بعد أن برز اسمه ضمن التكهنات التي أشار إليها خلال الانتخابات الرئاسية، عندما ذكر أنه يجهز عرضًا بقيمة 150 مليون يورو للاعب عالمي. إلا أن الأمور كانت باتجاه الأرجنتيني خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد.

وأضافت: «على أي حال، احتمال رحيل أوليسيه يشير إلى رقم قياسي أو قريب جدًا من تجاوز تكلفة انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، الذي اضطر لدفع الشرط الجزائي البالغ 222 مليونًا».

وأشارت الصحيفة إلى أنه وعلى الرغم من أن كأس العالم لم يمنح اللاعب دفعة إلى الأمام لكن يحب الاعتراف بأنه أوليسيه هو الآن من أكثر اللاعبين طلبًا في كرة القدم الأوروبية.

وكان أوليسيه وصل بايرن ميونيخ في يوليو 2024 قادمًا من كريستال بالاس الإنجليزي، ولعب مع البارفاري 107 مباريات في كل المسابقات، وسجل 42 هدفًا وصنع 54. ومثل اللاعب، المولود في إنجلترا، المنتخب الفرنسي في 24 مباراة ولديه سبعة أهداف.