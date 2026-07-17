الضويحي والمانع يطربان الجماهير حتى الـ 02:00 صباحا

احتضن عبادي الجوهر أرينا أمسية غنائية جمعت الفنانين عبد العزيز الضويحي وعبد الله المانع، برعاية الهيئة العامة للترفيه، ضمن حفلات موسم جدة، في ليلة طربية امتدت حتى الـ 02:00 صباحًا، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع الأغاني.

واستهل المانع الأمسية بباقة من أعماله التي لاقت تفاعلًا، منها: «ياخوي وينك، وش مسوي مع غيري، تقنع، طيب إذا مالي خاطر، أعبر الدموع، يا قبلة الله، ليلينا، يجيك الله، فزيت من نومي، أوجه المعنى، وأنا مسير».

وأكمل الضويحي أجواء الطرب مقدمًا مجموعة من أشهر أغانيه، شملت: «يا نور العين، انتهينا، لا تخاف من الزمان، أشوفك وين يا مهاجر، يا منيتي، من بعد مزح ولعب، يا طير يا خافق الريش، البشارة، اللي لقى أحبابه، لا خط لا هاتف، لربما، عيونك آخر آمالي»، وسط تفاعل لافت من الجمهور الذي شاركه الغناء طوال فقرته.

ويأتي الحفل ضمن الفعاليات الفنية التي تقدمها بنش مارك.