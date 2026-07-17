النصر يقدّم موعد المعسكر الخارجي ويخوض 5 تجريبيات

اعتمدت إدارة نادي النصر، الأحد المقبل 19 يوليو، موعدًا لمغادرة الفريق الأول لكرة القدم إلى لشبونة، العاصمة البرتغالية، من أجل تنظيم معسكر إعدادي يستمر حتى 5 أغسطس 2026.

وكانت «الرياضية» أشارت إلى أنَّ المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو فضَّل التبكير في موعد المعسكر الخارجي ضمن المرحلة الثالثة من التحضيرات للموسم الجديد، الذي كان محددًا في 25 يوليو الجاري.

وأكدت المصادر ذاتها أنَّ بوستيكوجلو طلب من البرتغالي سيماو كوتينيو، المدير الرياضي، تأمين خمس مباريات تجريبية في المعسكر الخارجي، من أجل الوقوف عن قرب على مستويات جميع اللاعبين.

يُشار إلى أنَّ الفريق عاد الأربعاء إلى الرياض قادمًا من أبها، لاستكمال برنامجه الإعدادي.

ويستعد حامل لقب دوري روشن السعودي لخوض منافسات أربع بطولات الموسم المقبل، وهي: الدوري السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة.