مخرج فيلم «Dune: Part Three» يكشف خفايا الجزء الثالث

خطفت شركتا «Warner Bros» و«Legendary» الأنظار عالميًّا بعد الكشف عن موعد عرض الجزء الثالث والأخير من سلسلة الخيال العلمي الملحمية «Dune: Part Three»، المقتبس عن رواية «Dune Messiah» لفرانك هربرت، وإخراج الكندي دينيس فيلنوف، 17 ديسمبر، في مصر والوطن العربي.

وكشف مخرج العمل، في تصريحات إعلامية بالقاهرة، عن رؤيته للفصل الأخير من ثلاثية «Dune»، مؤكدًا أنَّ الفيلم سيحمل هوية مختلفة عن الجزأين السابقين، سواء من حيث الأسلوب أو النبرة أو طبيعة السرد.

وأكد فيلنوف أنَّ هدفه منذ البداية لم يكن تكرار ما حققه الفيلمان السابقان، بل تقديم تجربة جديدة كليًّا، وذكر: «قلت لفريق العمل إنني لا أريد أن نسير في آثار أقدامنا، أريد أن نأخذ الجمهور إلى أماكن جديدة في أراكيس، وأن نقدم شيئًا جديدًا ومنعشًا». وأضاف أنَّ الجزء الثالث يمثل مرحلة مختلفة في تطور القصة، وأنَّ الجمهور سيكتشف جانبًا جديدًا من هذا العالم السينمائي الذي استغرق بناؤه أعوامًا.

وأوضح المخرج أنَّ الفيلم يقترب في بنائه من أفلام التشويق أكثر من كونه ملحمة حربية أو مغامرة خيال علمي تقليدية، وقال: «إنه أقرب إلى فيلم تشويق، والقصة أكثر كثافة، وأكثر عاطفية أيضًا»، مبينًا أنَّ رواية «Dune Messiah» التي يستند إليها الفيلم بطبيعتها أكثر قتامة وتعقيدًا، وهو ما انعكس على أسلوب الإخراج والمعالجة الدرامية.

وأشار فيلنوف إلى أنَّ أحد أكبر التحديات التي واجهته خلال تطوير الفيلم كان الابتعاد عن إعادة تقديم العناصر نفسها التي صنعت نجاح الجزأين الأول والثاني، موضحًا أنَّ فريق العمل سعى باستمرار إلى اكتشاف مواقع جديدة داخل عالم أراكيس، وتطوير لغة بصرية مختلفة، إلى جانب منح الفيلم إيقاعًا جديدًا يتناسب مع المرحلة التي وصلت إليها رحلة بول أتريديز.