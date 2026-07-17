رئاسة اتحاد القدم.. الرزيزاء أول المترشحين.. والشهري وخيمي ينتظران

أعلن بدر الرزيزاء، رئيس مجلس إدارة نادي القادسية السابق، الجمعة، ترشحه لمنصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفق ما نشره في حسابه الخاص على منصة «إكس».

ويعد الرزيزاء أول المرشحين رسميًّا لخلافة ياسر المسحل، المستقيل أخيرًا، عقب خروج المنتخب السعودي من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وبحسب مصادر «الرياضية»، ينتظر عدد من الأسماء الترشح رسميًّا خلال الأيام المقبلة من بينها معيض الشهري وحاتم خيمي.

وكانت لجنة انتخابات مجلس إدارة اتحاد القدم اعتمدت البرنامج الزمني للانتخابات، وفتحت باب الترشح من 22 يوليو حتى 1 أغسطس المقبل، على أن تُفحص قوائم المرشحين خلال الفترة من 2 إلى 7 أغسطس.

وسيتلقى مركز التحكيم الرياضي السعودي الطعون والتظلمات على القوائم خلال الفترة من 9 إلى 13 أغسطس، على أن يُفصلها من 15 إلى 23 أغسطس، ويكون إعلان النتائج في الـ24 من الشهر ذاته.