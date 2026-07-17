السوبر الإسباني.. القاهرة تدخل سباق التنافس على الاستضافة

كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، الجمعة، عن مفاوضات جارية بين الاتحاد المصري لكرة القدم ونظيره الإسباني، من أجل استضافة منافسات بطولة كأس السوبر الإسبانية 2027.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنَّ القاهرة، العاصمة المصرية، انضمت إلى قائمة الدول الراغبة في استضافة البطولة، التي كان من المُقرر انطلاقها في السعودية، لكن تم التأجيل بسبب تنظيم منافسات بطولة أمم آسيا، بدءًا من 7 يناير حتى 5 فبراير 2027.

وتُعد مصر خامس الدول التي تتنافس حاليًّا على كسب حق استضافة السوبر الإسباني، إلى جانب قطر، أمريكا، المكسيك، والصين.

ويتنافس في بطولة السوبر الإسباني كلٌّ من برشلونة، بطل دوري «لاليجا»، ريال مدريد، وصيف الدوري، ريال سوسيداد، بطل كأس الملك، وأتلتيكو مدريد، وصيف الكأس.

واستضافت السعودية ست نسخ من منافسات البطولة في الأعوام الماضية، ثلاث في جدة ومثلها في الرياض.

يُذكر أنَّ عقد الاستضافة لبطولة السوبر الإسباني، المبرم بين الاتحاد الإسباني للعبة ووزارة الرياضة في السعودية عام 2019، يستمر حتى عام 2030، وتحوَّلت البطولة إلى نظام أربعة فرق «بطل ووصيف الدوري، وبطل ووصيف الكأس».