المرة الأولى.. صافرة سلوفينية تضبط نهائي المونديال

عيَّن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الجمعة، السلوفيني سلافكو فينتشيتش حكمًا لنهائي المونديال المرتقب بين المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب، ونظيره الإسباني، الأحد المقبل، ليُصبح أول حكم من سلوفينيا يُدير نهائي كأس العالم.

وبعد نيله شرف أن يكون الحكم الـ23 في المباريات النهائية لكأس العالم، عدَّ الحكم السلوفيني أنَّ هذا التعيين هو ثمرة عمل جماعي بُني على مدى أعوام طويلة.

وأوضح فينتشيتش، صاحب الـ46 عامًا، والمنحدر من مدينة ماريبور، أنَّه أُبلغ بتعيينه حكمًا للنهائي العالمي من قبل الإيطالي بييرلويجي كولينا، رئيس دائرة التحكيم في الاتحاد الدولي ورئيس لجنة الحكام، مؤكدًا أنَّ الخبر فاجأه، قائلًا: «في البداية كانت صدمة، ثم شعرت بالسعادة، كنت أرتجف، شرف لا يصدق أن أحكم نهائي كأس العالم، هو حلم بالنسبة لأي حكم، منذ أن يكون شابًا وعندما يبدأ مسيرته، بالتالي أنا فخور جدًّا، فخور بنفسي وبفريقي».

وأضاف الحكم السلوفيني: «يصعب فعلًا التعبير عن كل ما أشعر فيه بالكلمات، لكنني فخور بتمثيل بلدي، سلوفينيا، في أكبر حدث رياضي في العالم، نعم، أنا فخور للغاية، وفريقي كذلك، وسنبذل قصارى جهدنا».

وأشار كولينا إلى أنَّ العامل الأساسي وراء اختيار حكم النهائي كان الأداء الذي قدَّمه طوال البطولة، متابعًا: «هي عملية طويلة ومعقدة، هُناك العديد من العناصر التي يجب جمعها معًا لتكوين الصورة النهائية للحكم الذي سيدير المباراة النهائية، وهذا أمر يتطوّر طوال البطولة، بالطبع، تبقى العروض التي يقدمها الحكام العامل الأهم، كما تؤخذ في الاعتبار المباريات التي أداروها سابقًا، إضافة إلى عدم مشاركة منتخب بلادهم في هذه المرحلة من البطولة، لكن الأداء يظل المعيار الأساسي، في نهاية المطاف، هذا ما يهم حقًا».

وأبان فينتشيتش أنَّ تحضيراته للنهائي لن تختلف كثيرًا عن النهج الذي اتبعه طوال البطولة، مبينًا: «التحضيرات لن تتغير كثيرًا، سنحلل مجددًا المنتخبين، على الرغم من أننا نتابعهما منذ أكثر من أربعين يومًا، وسنحافظ على التركيز، وسنسعى إلى أن نكون في أفضل حالة ذهنية وبدنية، وسنبذل كل ما في وسعنا لكي لا نكون محور الحديث بعد المباراة».

ويُعد فينتشيتش من الحكام أصحاب الخبرة، إذ أدار عددًا من أبرز المباريات في كرة القدم الأوروبية والدولية، وكان من حكام كأس أوروبا 2020، ثم أدار نهائي مسابقة «يوروبا ليج» عام 2022، بين آينتراخت فرانكفورت الألماني ورينجرز الإسكتلندي.

وبعد عامين، أدار فينتشيتش نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين بوروسيا دورتموند الألماني وريال مدريد الإسباني، كما كان من حكام كأس أوروبا 2024، وقاد العديد من المباريات، بينها نصف النهائي بين فرنسا وإسبانيا.

والعام الماضي، شارك فينتشيتش مع حكام كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا.

ويحضر الحكم السلوفيني في كأس العالم للمرة الثانية، بعدما أدار أيضًا مباراتين في مونديال قطر 2022.

وفي المونديال الجاري، أدار فينتشيتش مباراتي البرازيل مع المغرب، والأردن مع الجزائر في دور المجموعات، ثم المكسيك مع الإكوادور في دور الـ32.

وسيكون الأردني أدهم مخادمة الحكم الرابع في النهائي، فيما يتولى مواطنه محمد الكلاف مهمة المساعد الاحتياطي.

أما مباراة تحديد المركز الثالث بين فرنسا وإنجلترا، فجر الأحد، في ميامي، فسيديرها الفنزويلي خيسوس فالينسويلا، بمساعدة مواطنيه خورخي أوريجو وتوليو مورينو، على أن يكون المغربي جلال جيد حكمًا رابعًا، ومواطنه زكريا برينسي مساعدًا احتياطيًّا.