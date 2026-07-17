هشام ماجد يكشف لـ«الرياضية» كواليس «خيال مريض» وموقفه من «أشغال شقة»

أكد لـ«الرياضية» الممثل المصري هشام ماجد موقفه من استمرار مسلسل «أشغال شقة»، متحدثًا عن جديده في عالم السينما، وذلك أثناء حضوره افتتاح مسرحيته «خيال مريض» على مسرح «تياترو أركان» في مدينة الشيخ زايد.

وشهد العرض الخاص حضور أبطال العمل إلى جانب النجوم ومنهم هنا الزاهد، أكرم حسني، بيومي فؤاد، شيكو، مصطفى غريب، نسرين أمين، محمد محمود عبد العزيز، طه دسوقي، مي عز الدين، رانيا فريد شوقي، ومحمود عبد الرازق «شيكابالا»، نجم نادي الزمالك السابق.

وقال هشام ماجد: «لا يوجد حاليًّا جزء جديد من «أشغال شقة»، لكننا نعمل على مسلسل جديد، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور. وإذا وجدنا سيناريو قويًا وأفكارًا جديدة للعمل، فسأكون سعيدًا بتقديم جزء جديد منه».

وأشار إلى أنَّ حلمه منذ أعوام كان تقديم مسرحية تبقى في وجدان الجمهور، موضحًا: «نشأنا على المسرحيات المصرية التي ما زالت حاضرة في أذهاننا حتى اليوم، ونشاهدها في كل عيد، وكان حلمي أن أشارك في عمل مسرحي يعيش مع الجمهور لأعوام طويلة، وأتمنى أن نكون قد نجحنا في تحقيق ذلك».

وتحدث هشام ماجد عن فكرة المسرحية، قائلًا: «العمل يدور حول الدكتور طه، وهو طبيب نفسي يؤمن بنظرية المؤامرة، ولذلك يبدو خياله مريضًا. وأرى أنَّ محمد المحمدي كتب نصًا مسرحيًّا عبقريًّا استطاع من خلاله تناول عدد من القضايا النفسية في قالب كوميدي، دون الإساءة أو جرح مشاعر أحد».

وكشف ماجد عن كواليس العرض، قائلًا: «هنادي في بعض المشاهد لا تستطيع أن تتمالك نفسها من الضحك بسبب تفاعل الجمهور، بينما يمتلك توتا قدرة كبيرة على الارتجال، فإذا نسي الحوار يستطيع أن يرتجل في اللحظة نفسها حوارًا جديدًا لأنه فنان مسرحي متمرس».