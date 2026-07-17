ماذا تعرف عن نادي بوليتكنيكا تيميشوارا منافس الرياض تجريبيّا؟

في إقليم بانات التاريخي غرب رومانيا، تأسس نادي بوليتكنيكا تيميشوارا عام 1921، ليكون الواجهة الرياضية لجامعة البوليتكنيك الشهيرة في مدينة تيميشوارا، وتأسس هذا الكيان على يد البروفيسور والمهندس البارز تريان لالسكو، الذي شغل منصب أول رئيس للجامعة ووضع الحجر الأساس لفريق كرة قدم يمثل الطلاب والروح الأكاديمية للمدينة، ليرتبط النادي منذ تدوين أسطره الأولى بالهوية التعليمية، متخذًا من اللونين البنفسجي والأبيض شعارًا وهوية بصرية ميّزته طوال مسيرته الطويلة في الملاعب المحلية والقارية.

وعلى أرض ملعب دان بالتينيشاني، الذي يتسع لأكثر من 32 ألف متفرج وافتتح عام 1963، سطَّر الفريق ملامح شخصيته الكروية وحمل اسم الأسطورة المحلية دان بالتينيشاني الذي ارتدى قميص النادي في عصره الذهبي، وعُرف الفريق بين جماهيره بلقب «البنفسجي والأبيض» أو «الطلاب». حقق النادي طوال تاريخه منجزات تمثلت في التتويج بلقب كأس رومانيا مرتين في عامي 1958 و1980، والوصول إلى وصافة الدوري الروماني الممتاز في موسمي 2008ـ2009 و2010ـ2011، والمشاركة في البطولات الأوروبية مثل كأس الاتحاد الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، مخلدًا مواجهات تاريخية أمام أندية كبرى مثل سلتيك الإسكتلندي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

قاد مسيرة الفريق عبر العقود نخبة من أبرز المدربين الرومانيين والأجانب، مثل إيمري جينشيد وتيتوس أوزون، اللذين صنعا هوية الفريق، وجورجي هادجي الذي أشرف على الإدارة الفنية في فترة الألفية، وداريان كوليو وماريان يانكو.

وتألق في صفوفه نجوم محليون ودوليون حفروا أسماءهم في الذاكرة الكروية، يتقدمهم الهداف التاريخي يون تيموفيتي، والمدافع الصلب دان بالتينيشاني، والحارس كوستيل بانتيليمون، الذي انتقل لاحقًا إلى الدوري الإنجليزي، والمهاجم جورجي بوتشينو، والبارع جابرييل تورجي، صانع الألعاب.

وفي إطار تحضيراته للموسم الرياضي الجديد، وضمن المعسكر الإعدادي الخارجي الجاري في النمسا، يخوض نادي بوليتكنيكا تيميشوارا مواجهة تجريبية قوية أمام نادي الرياض السعودي، وتأتي هذه المباراة كمحطة رئيسة للجهاز الفني للفريقين من أجل اختبار الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وتطبيق الخطط التكتيكية وسط أجواء المعسكر النمساوي الذي يركز على رفع الكفاءة اللياقية وتجانس العناصر الجديدة والقديمة، تمهيدًا للعودة إلى المنافسات الرسمية وحصد نتائج تلبي طموحات الناديين في الاستحقاقات المقبلة.