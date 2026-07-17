دوران يقترب من بنفيكا

تقترب إدارة نادي بنفيكا البرتغالي من إتمام صفقة انتقال الكولومبي جون دوران، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، على سبيل الإعارة، وذلك خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية، حسبما أعلنت صحيفة «آبولا» البرتغالية، الجمعة.

وأوضحت الصحيفة البرتغالية أنَّ عقد الإعارة يستمر حتى نهاية الموسم المقبل، مع تحمل النادي البرتغالي جزءًا بسيطًا من راتب المهاجم الكولومبي، البالغ 20 مليون يورو سنويًّا.

وأشارت «آبولا» إلى أنَّ مغادرة دوران إلى البرتغال من المقرر أن تكون خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الالتحاق بمعسكر الفريق، تحت قيادة ماركو سيلفا، المدرب المعيّن حديثًا.

وبيَّنت تقارير صحافية أنَّ بنفيكا رغب في التعاقد مع دوران عام 2023، حينما كان يلعب في صفوف شيكاغو فاير الأمريكي، إلا أنَّ الألماني روجر شميدت رفض فكرة التوقيع مع المهاجم الكولومبي، مفضلًا خيارات أخرى.

وكشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة، مساء الخميس، عن اجتماع دار بين البرتغالي جوزيه سيميدو، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، والمهاجم الكولومبي بحضور وكيل أعماله، وأُبلغ خلاله بالموافقة على سفرِه، ومنحَهُ مهلةَ أسبوعٍ للتفاوض مع بعض الأندية الأوروبية، على أن يلتحق بمعسكر الفريق الأصفر في البرتغال إذا لم يُحسَم مصيره خلال المهلة.

ومن حيث المبدأ، اتفق الطرفان، إدارة النادي والمهاجم، على أن يغادر الأخير النصر خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعار النادي السعودي دوران إلى فنربخشة التركي وزينيت الروسي خلال الموسم الماضي، بعدما ضمَّه من أستون فيلا الإنجليزي مطلع عام 2025.

وبشعار النصر، خاض دوران 18 مباراة، وأحرز 12 هدفًا. ويمتدُّ عقده حتى صيف 2030.

وكان الكولومبي قريبًا من الانضمام إلى غلطة سراي التركي أخيرًا، لكنَّ المفاوضات لم تكلَّل بالنجاح، ليتوجه بعدها إلى الرياض، حيث خاض تدريبًا وحيدًا مع الفريق، مساء الأربعاء، تحت إشراف الجهاز الفني الجديد بقيادة آنج بوستيكوجلو، مدرب الفريق الأول الجديد.