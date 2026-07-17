42 لاعبا يدشنون بطولة الكوراش

انطلقت منافسات بطولة الكوراش لمنطقة مكة المكرمة، الجمعة، في الصالة الأولمبية بنادي جدة، بتنظيم اللجنة السعودية للكوراش، وتستمر لمدة يومين.

ويُشارك في البطولة 42 لاعبًا ولاعبة في كافة الفئات السنية، وبلغ عدد طاقم التحكيم أربعة حكام.

وتأتي البطولة في إطار سعي اللجنة إلى زيادة أعداد الممارسين والممارسات لرياضة الكوراش، وتغذية الفئات السنية للمنتخبات السعودية، وتوسيع قاعدة اكتشاف المواهب في مختلف المناطق، من خلال توفير المنصة المناسبة لإبراز القدرات وتطوير المهارات.