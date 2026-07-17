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حصة صباحية

2026.07.17 | 04:54 pm
انتظم لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، الجمعة، في حصة تدريبية صباحية، وذلك خلال المعسكر الإعدادي للموسم الجديد. (المركز الإعلامي ـ الهلال)
حصة صباحية

حصة صباحية

حصة صباحية

حصة صباحية