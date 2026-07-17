حصة صباحية

انتظم لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، الجمعة، في حصة تدريبية صباحية، وذلك خلال المعسكر الإعدادي للموسم الجديد. (المركز الإعلامي ـ الهلال)