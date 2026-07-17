انطلاق المنافسات

تحتضن الصالة الأولمبية في نادي جدة منافسات بطولة الكوراش في مكة المكرمة، بتنظيم اللجنة السعودية للكوراش. (المركز الإعلامي ـ الجهة المنظمة)