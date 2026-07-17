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انطلاق المنافسات

2026.07.17 | 04:56 pm
تحتضن الصالة الأولمبية في نادي جدة منافسات بطولة الكوراش في مكة المكرمة، بتنظيم اللجنة السعودية للكوراش. (المركز الإعلامي ـ الجهة المنظمة)
انطلاق المنافسات

انطلاق المنافسات

انطلاق المنافسات

انطلاق المنافسات