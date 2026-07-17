هيندري ينضم إلى معسكر الاتفاق

انضم الإسكتلندي جاك هيندري، مدافع فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، الجمعة، إلى المعسكر الإعدادي الجاري حاليًّا في إسبانيا، وفق ما أعلنه الحساب الرسمي للنادي الشرقي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس».

وبثَّ حساب الاتفاق صورتين أثناء ترحيب اللاعبين بالمدافع الإسكتلندي، كاتبًا: «حيّ الله جاك في تمرين الفرسان».

ووقَّع هيندري عقد التجديد مع النادي الشرقي، رسميًّا، مساء الخميس.

وتعاقد الاتفاق مع هيندري في صيف 2023، قادمًا من كلوب بروج البلجيكي بعقد يمتد ثلاثة مواسم، بناءً على توصية الإنجليزي ستيفن جيرارد، مدرب الفريق السابق.

وخلال مشواره مع الاتفاق، خاض هيندري 83 مباراة في مختلف المسابقات، سجَّل خلالها هدفًا واحدًا.

أما على الصعيد الدولي، فكان المدافع الإسكتلندي ضمن قائمة منتخب بلاده التي خرجت من الدور الأول لكأس العالم 2026 في أمريكا المكسيك وكندا، علمًا أنَّه شارك أساسيًّا أمام هايتي 1ـ0، والمغرب 0ـ1، والبرازيل 0ـ3، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.