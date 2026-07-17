معسكر الفرسان

انتظم لاعبو فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، الجمعة، في حصة صباحية، ضمن المعسكر الإعدادي المنظم حاليًا في إسبانيا، وذلك استعدادًا للموسم الجديد.(المركز الإعلامي - نادي الاتفاق)