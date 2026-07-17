موجة الحر تضاعف وفيات باريس

تجاوز معدّل الوفيات في منطقة باريس ضعف مستواه المعتاد أثناء موجة حر قياسية في يونيو الماضي، وفق ما أفادت وكالة الصحة الفرنسية الجمعة.

وقال تقرير «سانتيه بوبليك فرانس»، الذي أعلن عن تسجيل ثلاثة آلاف وفاة «تمّت ملاحظة معدل وفيات زائدة مرتفع للغاية» خلال موجة الحر في منطقة إيل دو فرانس في الفترة بين 22 و28 يونيو، بزيادة قدرها «1565 وفاة عن العدد المتوقع».

وأفادت حصيلة أولية، أعدّتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات وطنية رسمية، بأنَّ موجة الحر الاستثنائية التي ضربت أوروبا في يونيو أسفرت عن تسجيل ما لا يقل عن 12 ألف حالة وفاة فوق المعدّل الاعتيادي في نحو عشرة بلدان أوروبية.