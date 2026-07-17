واجهة المرجان.. وجهة بحرية تعزز خيارات التنزه في جازان

أضافت واجهة المرجان الجديدة في مدينة جيزان خيارًا جديدًا للتنزه على ساحل البحر الأحمر، وأصبحت خلال الإجازة الصيفية إحدى الوجهات التي يقصدها الأهالي والزوار، للاستمتاع بموقعها البحري وما تضمه من مرافق وخدمات ترفيهية متنوعة.

وتقع الواجهة على الشاطئ الجنوبي لمدينة جيزان، ضمن جزيرة المرجان، الممتدة على مساحة 63 ألف متر مربع، وتندرج ضمن منظومة الواجهات البحرية التي طوَّرتها أمانة منطقة جازان، بهدف الاستفادة من المقومات الساحلية، وتوفير مساحات عامة تستقبل الأهالي والزوار على مدى العام، وتشهد إقبالًا متزايدًا خلال موسم الصيف.

وتضم الواجهة ممشى مطلًا على البحر، ومناطق للجلوس، ومسطحات خضراء، وألعابًا للأطفال، إلى جانب المطاعم والمقاهي والخدمات المساندة، بما يوفر بيئة مناسبة للتنزه، وممارسة رياضة المشي، وقضاء أوقات الفراغ في أجواء بحرية.

ومع تنامي الحركة السياحية في المنطقة خلال موسم الصيف، برزت الواجهة بوصفها إحدى المحطات التي تتكامل مع المواقع السياحية الأخرى في جازان، وتسهم في تنويع التجارب المقدمة للزوّار، التي تشمل الوجهات البحرية والجزر والمواقع الطبيعية.

ويأتي تطوير واجهة المرجان الجديدة ضمن سلسلة من المشروعات الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة المرافق العامة، والاستثمار في المقومات الساحلية، بما يعزز جودة الحياة، ويدعم القطاع السياحي، ويرفع جاهزية المواقع لاستقبال الزوار في مختلف المواسم.

وتواصل منطقة جازان توسيع خياراتها السياحية من خلال تطوير مرافقها وخدماتها، مستفيدة من تنوعها الطبيعي الذي يجمع بين البحر والجبال والأودية والجزر، بما يعزز مكانتها بوصفها إحدى الوجهات السياحية في السعودية على مدى العام.