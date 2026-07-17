ميدان الطائف يحتضن نهائي المفاريد بـ 24 شوطا

يحتضن ميدان الطائف، السبت، نهائي سباق المفاريد بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن، وبمجموع جوائز تتجاوز الـ 2.500.000 ريال، توزع على 156 شوطًا في ثلاث مراحل.

وحسبما أوضحه البيان الصحافي، الجمعة، يُنظم في اليوم الختامي 24 شوطًا، على مسافة كيلومترين، منها أربعة أشواط كؤوس، شوطان منها خاصان بإنتاج السعودية، وهما الشوطان اللذان استحدثهما الاتحاد السعودي للهجن هذا الموسم، دعمًا لملاك الهجن السعوديين، حيث ستكون هذه النسخة مقدمة بدعم من عبيد بن سلمان الدوسري، رجل الأعمال.

وانطلقت منافسات أولى بطولات موسم سباقات 2026ـ2027م في 13 يونيو الماضي، من خلال المرحلة الأولى على مدى يومين، في ميدان الهجن في الطائف، وشهدت تنظيم 66 شوطًا على مسافة 1500 متر لفئة مفاريد ـ بكار قعدان، بكار عام، فيما انطلقت المرحلة الثانية في الـ 27 من الشهر ذاته على مدى يومين بـ 66 شوطًا على مسافة 1500 متر لفئة مفاريد ـ بكار قعدان، بكار عام.

وأسفرت المرحلتان الأولى والثانية عن تأهل 660 مطية، من أصل 3398 مطية شاركت في السباق.