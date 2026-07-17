رغم الهبوط.. بوين يستمر مع وست هام

قرَّر جارود بوين، قائد فريق وست هام الإنجليزي الأول لكرة القدم، الجمعة، مواصلة مشواره مع النادي، على الرغم من هبوطه إلى دوري «تشامبيونشيب»، وفق ما أعلنه الجمعة اللاعب صاحب الـ29 عامًا.

وارتبط اسم بوين بالرحيل عن وست هام بعد مغادرة الدوري الممتاز في نهاية الموسم الماضي، لكنه وعد بالبقاء مع النادي اللندني بعدما أمضى فترة الإجازة الصيفية في التفكير بمستقبله.

وقال بوين، في تصريحات صحافية: «هناك متسع كبير للتفكير خلال الصيف، والكثير من الأمور التي تدور في ذهنك. بالنسبة لي، أنظر إلى الأعوام المقبلة وإلى ما بعد اعتزالي وأتساءل عما سيمنحني أكبر قدر من السعادة، كان القرار بديهيًّا. الدافع الرئيس هو البقاء، وإعادة هذا النادي إلى الدوري الممتاز حيث مكاننا الطبيعي».

وأضاف بوين: «الطموح الذي لمسته لديهم، لا سيما فيما يتعلق بالاتجاه الذي يريد النادي أن يسلكه، أثار اهتمامي كثيرًا، لم يحتج الأمر إلى الكثير من التفكير، لأنَّ هذا النادي يعني لي الكثير. أنا هنا منذ ستة أعوام ونصف العام، وتحوّلت من شاب قادم من تشامبيونشيب إلى قائد للنادي، وهذا شرف كبير، وجود 50 ألف حامل تذكرة موسمية في تشامبيونشيب إنجاز بحد ذاته. وهذا يثبت مدى الوفاء والحب اللذين يكنهما المشجعون للنادي، ورغبتهم في رؤيته مجددًا في الدوري الممتاز».

وسجَّل بوين 85 هدفًا في 280 مباراة منذ انضمامه إلى وست هام، قادمًا من هال سيتي عام 2020.

وكشف بوين عن سفره أخيرًا إلى براغ للقاء دانيال كرتينسكي، المساهم الرئيس في وست هام، من أجل مناقشة طموحات النادي بالعودة الفورية إلى الدوري الممتاز.

وقرَّر أيضًا البرتغالي نونو إشيريتو سانتو الاستمرار في منصبه مدربًا لوست هام، بعد نهاية فترة امتدت 14 عامًا للنادي في دوري الأضواء.