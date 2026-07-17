استراحة النهائي تتجاوز الـ15 دقيقة

كشفت مصادر صحافية، الجمعة، عن استمرار ​الاستراحة بين شوطي نهائي كأس العالم 2026، بين المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب، ونظيره الإسباني، الأحد المقبل، أكثر من 15 دقيقة، وذلك بسبب أعمال فنية لازمة، لتقديم عرض ترفيهي خلالها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنَّ تركيب المسرح ‌الخاص بالعرض، ‌الذي يستمر 11 دقيقة، ​من ‌المتوقع ⁠أن ​يستغرق نحو ⁠سبع دقائق، على الرغم من أنَّه لم يتضح بعد المدة التي سيستغرقها تفكيك المعدات، وإخلاء الملعب قبل بدء الشوط الثاني.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، وقوانين ‌اللعبة التي ‌وضعها مجلس الاتحاد الدولي ​«إيفاب»، على أنَّ للاعبين الحق في استراحة ‌بين الشوطين في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة.

ومع ذلك، تنص لوائح البطولة ذاتها على أنَّ للاعبين الحق في استراحة مدتها 15 دقيقة ‌بين الشوطين، دون تكرار صيغة مجلس الاتحاد الدولي، التي تنص ⁠على ⁠أنَّ الاستراحة لا يمكن أن تتجاوز تلك المدة.

ولم يرد «فيفا» على طلب التوضيح بشأن المدة التي ستستغرقها الاستراحة، أو كيف سيتوافق العرض المقرر مع اللوائح.

ويُعد هذا العرض الأول، الذي يُنظم في استراحة نهائي كأس العالم، ما يضيف عنصرًا جديدًا آخر مرتبطًا بالبطولات ​الرياضية الكبرى، ​أثناء تنظيمها في أمريكا، التي تتضمن بالفعل استراحات للترطيب، وللمرة الأولى، إضافة إلى منح خواتم ذهبية للفائزين.

ويستضيف ملعب نيويورك نيوجيرسي، مساء الأحد، نهائي مونديال 2026 بين منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، وإسبانيا، صاحبة اللقب الوحيد في 2010 بجنوب إفريقيا.