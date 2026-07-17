سوبوسلاي يبدد التكهنات بعقد ليفربول

وقّع المجري دومينيك سوبوسلاي، لاعب الوسط الدولي، عقدًا جديدًا لمدة خمسة أعوام مع ليفربول الإنجليزي، الجمعة، مبددًا التكهنات التي حامت حول مستقبله.

وكان يتبقى عامان على انتهاء العقد السابق لسوبوسلاي مع «الريدز»، لكن قائد المجر كوفئ على أدائه الرائع في الموسم الماضي.

بدا أنَّ المفاوضات بين ممثلي اللاعب، البالغ 25 عامًا، وريتشارد هيوز، المدير الرياضي لنادي ليفربول، قد توقفت في الموسم المنصرم.

مع ذلك، تسارعت المفاوضات في الأسابيع الأخيرة، ووقَّع سوبوسلاي أخيرًا على عقد جديد تم تحسين شروطه.

وبات سوبوسلاي ركيزة أساسية في ملعب «أنفيلد» منذ انضمامه من لايبزيج الألماني عام 2023.

سجَّل 13 هدفًا ومرَّر 12 كرة حاسمة في 53 مباراة خلال الموسم الماضي، ليصبح أول لاعب وسط في ليفربول يصل إلى رقمين مزدوجين في الفئتين كلتيهما منذ ستيفن جيرارد في موسم 2013ـ2014.

فاز سوبوسلاي بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة مع ليفربول، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي بتصويت جماهير ناديه.