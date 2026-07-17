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تمديد عقد

2026.07.17 | 06:45 pm
مدَّد المجري دومينيك سوبوسلاي، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، الجمعة، عقده مع «الريدز» لمدة خمسة أعوام. (المركز الإعلامي ـ ليفربول)
تمديد عقد

تمديد عقد

تمديد عقد

تمديد عقد