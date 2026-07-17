التجارب الأولى.. فيرستابن الأسرع في بلجيكا

سجَّل الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بُل، أسرع زمن للفة في جلسة التجارب الحرة ​الأولى لسباق جائزة بلجيكا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، الجمعة، وكان لويس هاميلتون وشارل لوكلير، ثنائي فيراري، أقرب ملاحقيه، أبطأ بفارق 0.145 و 0.207 على التوالي، عن أفضل توقيت ‌سجَّله الهولندي البالغ دقيقة واحدة ‌و47.070 ثانية.

وفاز فيرستابن، ​الحاصل ⁠على ​اللقب أربع ⁠مرات، ثلاث مرات في حلبة سبا-فرانكورشان، كان آخرها في عام 2023، بينما يسعى هاميلتون إلى تحقيق فوزه السادس، ليتعادل مع الرقم القياسي.

وتعرض السائق الهولندي لحادثين على سرعات عالية في السباقين الأخيرين، ما دفع فريق ريد بُل إلى العودة إلى ⁠استخدام جناح خلفي تقليدي.

أما زميله في ‌الفريق إسحاق حجار، الذي ‌سيبدأ السباق من المركز الأخير على ​شبكة الانطلاق الأحد المقبل، بسبب عقوبة متعلقة بالمحرك، فقد سجَّل رابع ‌أسرع توقيت.

واحتل أوسكار بياستري، سائق ماكلارين والفائز بسباق 2025، المركز الخامس في الترتيب، بينما جاء كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس ومتصدر الترتيب العام، في المركز السادس، ولاندو ‌نوريس، سائق ماكلارين وحامل اللقب، في المركز السابع.

وعبَّر أنتونيلي عن غضبه من كارلوس ساينز، ⁠سائق ⁠فريق وليامز، ووصف الإسباني بأنه أحمق لاعتراض طريقه.

وكان نوريس أول المنطلقين في سباق سبا العام الماضي، لكنه يواجه هذه المرة عقوبة بالتراجع 10 مراكز في شبكة الانطلاق، تُضاف إلى المركز الذي سينهي به التجارب التأهيلية.

وجاء جورج راسل، سائق مرسيدس، في المركز الثامن، متقدمًا على الصاعد أرفيد ليندبلاد، سائق ريسنج بولز، وجابرييل بورتوليتو، من فريق أودي. ويتأخر راسل بفارق 25 نقطة عن ​الإيطالي أنتونيلي ​بعد تسع جولات من البطولة.