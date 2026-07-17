«أصدقاء» تُطلق منصة «الكفاءات التدريبية»

أطلقت جمعية «أصدقاء» لاعبي كرة القدم الخيرية، منصة «الكفاءات التدريبية» عبر موقعها الإلكتروني، وهي منصة وطنية تهدف إلى إبراز وتمكين اللاعبين السابقين الحاصلين على الشهادات والرخص التدريبية المعتمدة، وربطهم بالأندية والجهات الرياضية في مختلف مناطق السعودية، للاستفادة من خبراتهم الميدانية في اكتشاف وتطوير المواهب.

وأكد الكابتن ماجد عبد الله، أسطورة كرة القدم السعودية، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء، في بيان صحافي، أن إطلاق منصة «الكفاءات التدريبية» يمثل نقطة تحوّل محورية في مسار تمكين اللاعبين السابقين، واستثمار خبراتهم الميدانية التراكمية، مشيرًا إلى أن الخبرات العريضة التي يمتلكها اللاعبون السابقون، تُعد ثروة وطنية يسعون لاستثمارها بما يخدم الحراك الرياضي واكتشاف المواهب في مناطق السعودية كافة.

وتأتي هذه المبادرة النوعية استمرارًا لجهود الجمعية في تمكين اللاعبين السابقين، والاهتمام بمستقبلهم المهني، ودمج خبراتهم التراكمية في منظومة التطوير الرياضي الوطني، بما يتواكب مع المستهدفات الرياضية لرؤية 2030.

وأوضحت الجمعية أنها نجحت حتى الآن في تدريب وتأهيل 76 لاعبًا سابقًا، وحصولهم على الرخص التدريبية المعتمدة، بالتعاون مع الجهات المختصة، مبينة استمرار العمل على حصر وتأهيل المزيد من الكفاءات الرياضية، وإيفادهم للبرامج التدريبية المتخصصة لتوسيع قاعدة الكفاءات والمواهب الوطنية المؤهلة.

وتتكامل هذه الخطوة مع قرار الاتحاد السعودي للعبة أخيرًا بإلزام الأندية بتعيين مدربين سعوديين ضمن مسارات محددة، إذ عملت الجمعية عبر منصة الكفاءات التدريبية كواجهة تسويقية أسهمت في تسهيل استقطاب الأندية لهذه الكوادر والتوقيع معهم للاستفادة من خبراتهم.

وتُتيح المنصة الرقمية للقطاعات والأندية الرياضية الاطلاع على السير الذاتية للاعبين المؤهلين، ورخصهم التدريبية، وخبراتهم الفنية، مع توفير قناة تواصل مباشرة عبر الجمعية لتسهيل استقطابهم وتمكينهم في الأجهزة الفنية للأندية، والمراكز الرياضية.