النصر.. 4 تجارب في البرتغال

يخوض فريق النصر الأول لكرة القدم أربعَ مبارياتٍ تجريبيةً خلال معسكره الخارجي في البرتغال ضمن تحضيراته للموسم الجديد، حسبما أفاد به النادي، الجمعة.

ويستهلُّ الفريق النصراوي هذه المباريات أمام بنفيكا «ب»، الأربعاء المقبل، ثم يواجه، بعد ستة أيامٍ، ميريدا الإسباني، وفي 1 أغسطس يلاقي أستريلا أمادورا البرتغالي، فألميريا الإسباني، 4 من الشهر ذاته.

وينطلق معسكر النصر في البرتغال، الأحد، ويستمر حتى 5 أغسطس المقبل.

وكانت «الرياضية» كشفت، نقلًا عن مصادرَ خاصَّةٍ، عن أن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، مدرب النصر، فضَّل تقديم موعد المعسكر الخارجي ضمن المرحلة الثالثة من التحضيرات للموسم الجديد، إذ كان محدَّدًا له 25 يوليو الجاري.

وبدأ النصر تحضيراته بمرحلةٍ أولى في مركز «دار النصر» التدريبي، امتدَّت نحو أسبوعٍ، وبعدها غادر إلى أبها من أجل مواصلة الاستعدادات ضمن مرحلةٍ ثانيةٍ، اختُتِمَت الأربعاء الماضي.

ويتأهب حامل لقب دوري روشن السعودي لخوض موسمٍ حافلٍ بأربع منافساتٍ محليةٍ وقاريةٍ، هي الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة.