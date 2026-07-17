الهلال يستقبل نونيز في النمسا

التحق الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، بالمعسكر الخارجي في النمسا، وفق ما أعلنه النادي، الجمعة.

وتخلَّف اللاعب عن انطلاقة المعسكر الخارجي، الذي يأتي ضمن المرحلة الثانية من التحضيرات للموسم الجديد، بسبب تمتُّعه بإجازةٍ إضافيةٍ، مُنِحَت له عقب فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، وهو الأمر ذاته الذي انطبق على لاعبين دوليين آخرين، منهم الفرنسي ثيو هيرناديز، والبرتغالي روبن نيفيش.

ويمتدُّ معسكر الأزرق العاصمي في النمسا إلى 3 أغسطس المقبل، ويتضمَّن تدريباتٍ صباحيةً ومسائيةً تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، ويتخلَّله أربعُ مواجهاتٍ تجريبية، ستكون بدايتها أمام شتورم جراتس، الأحد المقبل، ثم وبعد أربعة أيامٍ يواجه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، فمولودية الجزائري، 29 يوليو، ويختتم التجارب أمام الأهلي القطري في اليوم الأخير من المعسكر.