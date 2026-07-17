رسميّا.. ليوناردو من الهلال إلى أياكس

انتقل البرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، رسميًّا إلى أياكس أمستردام الهولندي، حسبما كشف عنه الناديين، الجمعة.

وأعلن الهلال عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» عن موافقته على بيع عقد اللاعب إلى أياكس. في المقابل، أوضح النادي الهولندي، أنه تعاقد رسميًّا مع ليوناردو لمدة خمسة مواسم، تنتهي 30 يونيو 2031 مقابل 20 مليون يورو.

ويأتي تعاقد أياكس مع ليوناردو تأكيدًا لما أشارت إليه «الرياضية»، 12 يوليو، إذ عنونت: «الهلال وليوناردو.. دفعتان بـ 20 مليونا»، وكشفت في التفاصيل، نقلًا عن مصادرَ خاصَّةٍ، عن أن إدارة الهلال اتَّفقت على بيع عقد البرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى أياكس الهولندي مقابل نحو 20 مليون يورو، مضيفةً أن إدارة الأزرق العاصمي، ونظيرتها الهولندية، توصَّلتا إلى اتفاقٍ، يقضي بسداد قيمة الصفقة على دفعتين.

وانطلقت مسيرة اللاعب «23 عامًا» من الفئات السنية في نادي سانتوس البرازيلي، ثم انتقل إلى بنفيكا البرتغالي، يناير 2024، بصفقةٍ بلغت 25 مليون يورو.

وفي صيف 2024، انضمَّ ليوناردو إلى الهلال بموجب عقدٍ يمتدُّ خمسة أعوامٍ، وتم تسجيله في خانة المواليد.

ومنذ انتقاله إلى الهلال، لعب البرازيلي 82 مباراةً، سجَّل خلالها 48 هدفًا، وصنع خمسة أهداف.