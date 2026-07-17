غرب آسيا.. طائرة الأخضر تعبر لبنان

حقق المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة انتصاره الثاني تواليًا ضمن بطولة غرب آسيا الثانية الجارية حاليًّا في مسقط، العاصمة العُمانية، إثر فوزه على نظيره اللبناني 3ـ1 في ختام مباريات دور المجموعات، الجمعة.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي للكرة الطائرة في منصة «إكس»، حسم الأخضر المواجهة أمام نظيره اللبناني 25ـ18 و19ـ25، و25ـ23.

وكان المنتخب السعودي خسر مباراته الأولى أمام العراق 1ـ3، ثم كسب عُمان «المستضيف» 3ـ2 في الجولة الماضية.

وتُلعَب البطولة بنظام الدوري من دورٍ واحدٍ في كل مجموعةٍ، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كلٍّ منها إلى الدور نصف النهائي للمنافسة على اللقب.

وضمَّت قائمة الإسباني فرناندو مونوز، مدرب المنتخب السعودي، 14 لاعبًا، هم: فواز اليامي، وليد العتيبي، عبد الله الخلفان، أحمد المريط، موفق المطيري، بدر العوامي، رشاد أبو الخير، حسين المريط، مروان هوساوي، حسن الوقلان، قصي العبد الباقي، علي الكعيبي، محمد عادل وحمود الغامدي.