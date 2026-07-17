التعاون يكسب التجربة الأولى بتشكيلتين

كسب فريق التعاون الأول لكرة القدم نظيره هيلموند بثنائيةٍ نظيفةٍ في أولى مبارياته التجريبية ضمن معسكره المنظَّم في مدينة ميرلو الهولندية استعدادًا للموسم الجديد.

وسجل باسم العريني، وسيف رجب هدفي التعاون عند الدقيقتين 53 و57.

واعتمد الصربي زاركو لازيتيتش، مدرب الفريق، على تشكيلتين خلال المباراة، إذ بدأها بقائمةٍ مكوَّنةٍ من البرازيلي مايلسون دوس سانتوس في حراسة المرمى، محمد محزري، عون السلولي، متعب المفرج، تركي الجعدي، المغربي أشرف المهديوي، فهد الرشيدي، راكان الطليحي، محمد الكويكبي، البلغاري مارين بيتكوف والمغربي عبد الرزاق حمد الله.

في حين خاض الشوط الثاني بكلٍّ من عبد القدوس عطية، حارس المرمى، بسام الحريجي، نواف الهويري، أديب الحسن، عبد الرحمن المرواني، محمد الصاعدي، عبد الملك المرواني، محمد العقل، سيف رجب، باسم العريني، وكشيم القحطاني.

وتبقَّت لـ «سكري القصيم» ثلاث مواجهاتٍ، سيتم الإعلان عنها لاحقًا ضمن برنامج معسكره الجاري الذي يمتدُّ حتى 5 أغسطس المقبل.