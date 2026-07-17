أخضر التنس في مهمة الصعود أمام سنغافورة

يخوض المنتخب السعودي للتنس مواجهةً حاسمةً أمام نظيره السنغافوري، السبت، ضمن منافسات بطولة كأس ديفيز لقارة آسيا وأوقيانوسيا التي تستضيفها كوالالمبور، العاصمة الماليزية.

ويحتاج أخضر التنس إلى الفوز على سنغافورة من أجل خطف البطاقة الثالثة المؤهلة إلى المجموعة العالمية، وفق ما أعلنه الاتحاد السعودي للعبة بحسابه في منصة «إكس»، بعد أن خسر 0ـ3 أمام نظيره الإيراني، الجمعة.

وكان المنتخب السعودي استهلَّ مشاركته في البطولة القارية، المؤهلة إلى كأس العالم، بالفوز على فيتنام وماليزيا تواليًا ضمن المجموعة الثالثة.

وطبقًا لاتحاد التنس، تأتي هذه المشاركة في إطار سعي الأخضر إلى تأكيد حضوره، إذ ينافس بقوةٍ للتأهل إلى الأدوار النهائية والتصنيف المتقدَّم للمجموعة العالمية.